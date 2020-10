Tiro a segno, rinviato il Grand Prix Slovenia 2021 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il pericolo non è alle spalle, anzi. Il Tiro a segno internazionale, dopo aver provato negli scorsi mesi a ridisegnare il proprio calendario in vista dell’anno prossimo, si vede già costretto a posporre il primo evento dei prossimi dodici mesi: il Grand Prix Slovenia 2021 infatti, competizione che si sarebbe dovuta tenere a Ruse fra il 13 ed il 17 gennaio, con in scena sia i contest di pistola sia quelli di carabina, è stato rinviato a data da destinarsi. Una decisione pesante, ma che la ISSF – come comunicato sul proprio sito ufficiale – ha ritenuto necessaria, al pari della cancellazione dell’International Junior Competition of Olympic Hopes 2020, appuntamento riservato alle categorie giovanili, che si sarebbe dovuto ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il pericolo non è alle spalle, anzi. Ilinternazionale, dopo aver provato negli scorsi mesi a ridisegnare il proprio calendario in vista dell’anno prossimo, si vede già costretto a posporre il primo evento dei prossimi dodici mesi: ilinfatti, competizione che si sarebbe dovuta tenere a Ruse fra il 13 ed il 17 gennaio, con in scena sia i contest di pistola sia quelli di carabina, è statoa data da destinarsi. Una decisione pesante, ma che la ISSF – come comunicato sul proprio sito ufficiale – ha ritenuto necessaria, al pari della cancellazione dell’International Junior Competition of Olympic Hopes 2020, appuntamento riservato alle categorie giovanili, che si sarebbe dovuto ...

Il pericolo non è alle spalle, anzi. Il tiro a segno internazionale, dopo aver provato negli scorsi mesi a ridisegnare il proprio calendario in vista dell’anno prossimo, si vede già costretto a ...

