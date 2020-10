The 100 7 su Premium Action dal 26 ottobre, il giorno successivo su Infinity: cosa c’è da sapere (Di lunedì 26 ottobre 2020) Arriva The 100 7 su Premium Action, ultimo capitolo della serie distopica targata CW. La settima stagione riprende gli eventi accaduti lo scorso anno con la misteriosa scomparsa di Octavia e la presenza della strana nebbia verde di Sanctum chiamata Anomalia, che verrà approfondita nel corso dei 16 episodi conclusivi. La programmazione di The 100 7 su Premium Action è a cadenza settimanale, con un episodio ogni lunedì a partire dal 26 ottobre. Si parte con il 7×01 dal titolo Dalle ceneri, di cui vi riportiamo la sinossi: Clarke e i suoi amici cercando di ricostruire Sanctum mentre dai boschi emerge una nuova minaccia. Nel corso della settima stagione, trasmessa negli Stati Uniti da maggio a settembre di quest’anno, è stato mandato in onda un backdoor pilot ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Arriva The 100 7 su, ultimo capitolo della serie distopica targata CW. La settima stagione riprende gli eventi accaduti lo scorso anno con la misteriosa scomparsa di Octavia e la presenza della strana nebbia verde di Sanctum chiamata Anomalia, che verrà approfondita nel corso dei 16 episodi conclusivi. La programmazione di The 100 7 suè a cadenza settimanale, con un episodio ogni lunedì a partire dal 26. Si parte con il 7×01 dal titolo Dalle ceneri, di cui vi riportiamo la sinossi: Clarke e i suoi amici cercando di ricostruire Sanctum mentre dai boschi emerge una nuova minaccia. Nel corso della settima stagione, trasmessa negli Stati Uniti da maggio a settembre di quest’anno, è stato mandato in onda un backdoor pilot ...

