Tg Sanità | edizione del 26 ottobre 2020

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “Lavoriamo giorno e notte per evitare il lockdown ma i numeri dei prossimi giorni non sono scritti in cielo, dipendono dalle misure. Serve porre rimedio nel più breve tempo possibile e chiedo alle persone di fare uno sforzo per evitare spostamenti inutili”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla trasmissione televisiva ‘Di martedì’ in onda su La7. “La situazione è molto seria e bisogna dire fino in fondo come stanno le cose- ha proseguito Speranza- La curva cresce e serve uno sforzo in più da parte di ciascuno. Nelle prossime ore bisogna alzare il livello di attenzione. Ci sono attività essenziali e altre che si possono spostare e rinviare”.COVID. SPERANZA: TAMPONI RAPIDI IN FARMACIA, AL VIA LA SPERIMENTAZIONE