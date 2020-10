Tg Politico Parlamentare | edizione del 26 ottobre 2020

Leggi su dire

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Maggioranza in ordine sparso sul nuovo decreto della presidenza del consiglio. Il premier Giuseppe Conte difende le misure e ricorda che sono necessarie per affrontare un livello di contagio preoccupante. Alcune di esse, tra le quali l’incremento della didattica a distanza, potrebbero durare solo poche settimane. Ma emergono critiche al decreto anche all’interno della maggioranza. Italia Viva con Renzi non vuole la chiusura di teatri e ristoranti, e chiede la modifica del dpcm. I Cinque Stelle incalzano la ministra dei trasporti Paola De Micheli, accusata di non fare abbastanza per limitare gli assembramenti sui mezzi del trasporto pubblico. Come se non bastasse, anche all’interno del ministero della Salute affiorano divergenze tra il ministro Roberto Speranza, il consigliere Walter Ricciardi e il viceministro Sileri. Conte convochera’ nelle prossime ore il consiglio dei ministri. Piu’ che probabile una sonora reprimenda alla sua squadra.DECRETO DA 5 MILIARDI, ECCO I RISTORI