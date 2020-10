Test rapidi Covid, slittano le prenotazioni al fine settimana (Di lunedì 26 ottobre 2020) TORINO, 26 OTT - Il sistema di prenotazione in farmacia dei tamponi rapidi a domicilio e dei Test sierologici a domicilio o in farmacia, presentato la scorsa settimana, partirà operativamente entro la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 26 ottobre 2020) TORINO, 26 OTT - Il sistema di prenotazione in farmacia dei tamponia domicilio e deisierologici a domicilio o in farmacia, presentato la scorsa, partirà operativamente entro la ...

lorepregliasco : Solo io non capisco perché, da maggio in poi, non si sia fatto un grande piano straordinario di test & tracing per… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Tamponi e test rapidi, niente più code né attese. Con il numero di ricetta elettronica è poss… - GiovanniToti : Le Regioni hanno proposto al #Governo di non chiudere le palestre, hanno confermato la richiesta di chiusura dei lo… - DanieleValle3 : TAMPONI RAPIDI IN FARMACIA? ANCORA NIENTE 5 giorni fa #Cirio annunciava la disponibilità 'da oggi' dei test rapidi… - rep_bari : Coronavirus, la Puglia punta ai test rapidi: via libera a un uso maggiore e linee guida alle Asl [aggiornamento del… -