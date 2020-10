Test e tamponi a Campo Genova da venerdì, nuovo positivo a Palazzo di Città (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Lo spiazzale di Campo Genova dalla giornata di venerdì sarà nuovamente a disposizione Test rapidi e tamponi. La conferma è arrivato dal sindaco Gianluca Festa nel corso della diretta Facebook del lunedì. Nel suo intervento Festa ha confermato la volontà di attrezzare un’area per la quarantena dei positivi proponendo nuovamente l’ex Maffucci di Via Pennini. Nel frattempo è stato registrato un secondo caso di positività a Palazzo di Città. I soggetti e che hanno avuto contatti diretti con quella contagiata sono stati posti in isolamento fiduciario e saranno sottoposti a tampone. L’Ente di Piazza del Popolo non chiuderà, dopo aver attivato il protocollo, ma domani attuerà ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Lo spiazzale didalla giornata di venerdì sarà nuovamente a disposizionerapidi e. La conferma è arrivato dal sindaco Gianluca Festa nel corso della diretta Facebook del lunedì. Nel suo intervento Festa ha confermato la volontà di attrezzare un’area per la quarantena dei positivi proponendo nuovamente l’ex Maffucci di Via Pennini. Nel frattempo è stato registrato un secondo caso di positività adi Città. I soggetti e che hanno avuto contatti diretti con quella contagiata sono stati posti in isolamento fiduciario e saranno sottoposti a tampone. L’Ente di Piazza del Popolo non chiuderà, dopo aver attivato il protocollo, ma domani attuerà ...

LegaSalvini : COVID, ECCO LE PROPOSTE DI SALVINI: CURE A DOMICILIO, PIANO SALVA-ANZIANI E NESSUNO STOP A CHI È IN REGOLA, TAMPONI… - LegaSalvini : ?? Un protocollo per curare da subito a casa i malati non gravi, anche con idrossiclorochina, per non intasare gli o… - Ettore_Rosato : Li abbiamo chiamati eroi ora non possiamo lasciare soli medici e infermieri. C’è bisogno del #Mes per potenziare pe… - ChiaraLiati : RT @reportrai3: Roberto Francese è il sindaco di Robbio, cittadina immersa nelle risaie della provincia di Pavia. Lo scorso marzo il primo… - Carmela_oltre : RT @reportrai3: Roberto Francese è il sindaco di Robbio, cittadina immersa nelle risaie della provincia di Pavia. Lo scorso marzo il primo… -

Ultime Notizie dalla rete : Test tamponi Covid, tamponi solo ai sintomatici: il piano divide Regioni e tecnici Il Messaggero Bollettino Epidemiologico Regione Puglia del 26 ottobre: 3.057 tamponi, 424 positivi e 10 decessi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 26 ottobre 2020 in ...

Picone assente a Striscia la Notizia: positivo al test sierologico

Picone del duo Ficarra e Picone positivo al test sierologico per il covid 19: assente a Striscia la Notizia. L’attore del duo Ficarra e Picone è risultato leggermente positivo al test sierologico e, i ...

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 26 ottobre 2020 in ...Picone del duo Ficarra e Picone positivo al test sierologico per il covid 19: assente a Striscia la Notizia. L’attore del duo Ficarra e Picone è risultato leggermente positivo al test sierologico e, i ...