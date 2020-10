Tesla Model S e X - La Cina chiede il richiamo per un difetto alle sospensioni, ma la Casa non ci sta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Botta e risposta tra Pechino e Palo Alto sulla sicurezza delle Tesla destinate alla Cina. Dopo che la Samr (State Administration for Market Regulation), ovvero lagenzia governativa che vigila sul mercato cinese, aveva chiesto il richiamo di circa 30 mila Model S e Model X per un problema alle sospensioni, la Casa californiana si è rifiutata di riconoscere il difetto imputato alle vetture.Il punto. La questione riguarda alcuni esemplari prodotti negli Stati Uniti tra il 2013 e il 2017, che condividevano parte della componentistica: il richiamo denunciava un difetto che, in caso di impatti o forti sollecitazioni, poteva portare allusura e, conseguentemente, alla rottura di alcuni ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 26 ottobre 2020) Botta e risposta tra Pechino e Palo Alto sulla sicurezza delledestinate alla. Dopo che la Samr (State Administration for Market Regulation), ovvero lagenzia governativa che vigila sul mercato cinese, aveva chiesto ildi circa 30 milaS eX per un problema, lacaliforniana si è rifiutata di riconoscere ilimputatovetture.Il punto. La questione riguarda alcuni esemplari prodotti negli Stati Uniti tra il 2013 e il 2017, che condividevano parte della componentistica: ildenunciava unche, in caso di impatti o forti sollecitazioni, poteva portare allusura e, conseguentemente, alla rottura di alcuni ...

