Terremoto Sicilia | scossa improvvisa nel cuore della notte | FOTO (Di lunedì 26 ottobre 2020) News Terremoto Sicilia. Una scossa si manifesta in nottata nell’isola, qual è la situazione dopo l’evento naturale in questione. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4:52 al largo della costa settentrionale della Sicilia. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 33 … L'articolo Terremoto Sicilia scossa improvvisa nel cuore della notte FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 26 ottobre 2020) News. Unasi manifesta in nottata nell’isola, qual è la situazione dopo l’evento naturale in questione. Unadidi magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4:52 al largocosta settentrionale. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 33 … L'articolonelè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SkyTG24 : Scossa di magnitudo 3.6 al largo della costa settentrionale della Sicilia - Gianni54153911 : RT @Gazzettino: #terremoto a largo della #sicilia, scossa di 3.8 a nord di Palermo: gente in strada - rebeccalandi88 : Terremoto a largo della Sicilia, scossa di 3.8 a nord di Palermo: gente in strada - Gazzettino : #terremoto a largo della #sicilia, scossa di 3.8 a nord di Palermo: gente in strada - angiuoniluigi : RT @leggoit: #terremoto a largo della #sicilia, scossa di 3.8 a nord di Palermo: gente in strada -