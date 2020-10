Teresa Langella fuori controllo dopo Uomini e Donne: “Avete rotto le balle…” (Di lunedì 26 ottobre 2020) E’ tra le troniste più amate del recente passato di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Teresa Langella, la cui storia d’amore con Andrea Dal Corso ha fatto palpitare i cuori di tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Tutto procede a gonfie vele per la coppia, anche dopo diversi anni dalla scelta. Tuttavia, ultimamente, Teresa Langella è apparsa fuori controllo e si è sfogata coi suoi follower su Instagram. Al centro del duro sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne sembrano esserci le continue critiche ricevute per i suoi difetti fisici. Come capita a molti ex volti noti di Uomini e Donne, ... Leggi su giornal (Di lunedì 26 ottobre 2020) E’ tra le troniste più amate del recente passato di. Stiamo parlando di, la cui storia d’amore con Andrea Dal Corso ha fatto palpitare i cuori di tutti i telespettatori di. Tutto procede a gonfie vele per la coppia, anchediversi anni dalla scelta. Tuttavia, ultimamente,è apparsae si è sfogata coi suoi follower su Instagram. Al centro del duro sfogo dell’ex tronista disembrano esserci le continue critiche ricevute per i suoi difetti fisici. Come capita a molti ex volti noti di, ...

