Tentato colpo a ditta orafa | ladri acrobati messi in fuga dal sistema di allarme

Arezzo, 26 ottobre 2020 - Tentativo di furto alla ditta FCM che fa parte del gruppo SILO di Castiglion Fibocchi, specializzata nella produzione di orecchini in oro. Erano le ventidue di sabato notte q ...

Teatro Comunale di Ferrara: «Duro colpo alla ripartenza»

Il presidente Resca: danno gravissimo per il nostro settore e l’intera filiera. Di Matteo (Nuovo di Ferrara): i teatri sono i contenitori pubblici più sicuri ...

