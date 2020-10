Tennis, Zverev vince ancora a Colonia, Humbert conquista Anversa (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alexander Zverev ha vinto anche la seconda edizione del torneo di Colonia. Ad Anversa vince Humbert, che batte De Minaur. Oggi comincia Vienna Alexander Zverev fa il bis a Colonia. Il tedesco vince anche la seconda edizione del torneo atp di Colonia, e conquista il secondo torneo in due settimane. Il modo perfetto di prepararsi al finale di stagione con i tornei di Bercy e le Atp Finals. Zverev in finale ha sconfitto Schwartzman, che anche fuori dalla terra rossa continua nel suo periodo d’oro. Negli ultimi tre tornei giocati, Roma, Roland Garros e appunto Colonia 2, l’argentino è arrivato due volte in finale e una volta in semifinale. Ad Anversa ... Leggi su zon (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alexanderha vinto anche la seconda edizione del torneo di. Ad, che batte De Minaur. Oggi comincia Vienna Alexanderfa il bis a. Il tedescoanche la seconda edizione del torneo atp di, eil secondo torneo in due settimane. Il modo perfetto di prepararsi al finale di stagione con i tornei di Bercy e le Atp Finals.in finale ha sconfitto Schwartzman, che anche fuori dalla terra rossa continua nel suo periodo d’oro. Negli ultimi tre tornei giocati, Roma, Roland Garros e appunto2, l’argentino è arrivato due volte in finale e una volta in semifinale. Ad...

