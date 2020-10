Tennis | Ranking ATP 26 ottobre | Novak Djokovic sempre in vetta | Berrettini n 10 e Sinner vicino alla top-40

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Non ci sono cambiamenti al vertice della classifica delATP. Il serbocomandacon 11.740 punti, a precedere lo spagnolo Rafael Nadal (9.850 punti) e l’austriaco Dominic Thiem (9.125 punti). Il balcanico e Thiem, tra l’altro, saranno al via del torneo di Vienna che caratterizzerà la settimanatica e lo scopo di entrambi è quello di mettere fieno in cascina. Specialmente Nole, dopo il netto ko nella Finale del Roland Garros 2020 contro Nadal, ha voglia di cancellare quel match e di riprendere la propria marcia. A completare il quadro della top-10 troviamo lo svizzero Roger Federer (6.630 punti), che ritroveremo in Australia nel 2021, il greco Stefanos Tsitsipas (5.925 punti), il russo Daniil Medvedev (5.890 punti), il tedesco Alexander Zverev ...