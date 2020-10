Tennis, Luca Baldissera: “Junion Next Gen 2020? Quest’anno avremmo assistito ad un vero tripudio di gioia” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nuovo appuntamento con Tennis2U, la trasmissione firmata Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite di giornata, Luca Baldissera. Il giornalista, penna di UbiTennis, commenta il talento di Lorenzo Musetti, evidenziandone il potenziale e la crescita, e analizza il panorama attuale aggiungendo una considerazione sulla mancata edizione italiana delle Junior Next Gen, a causa dell’emergenza sanitaria: “Causa situazione globale, quest’anno non ci saranno le Next Gen. Con questi ragazzini sarebbe stato un putiferio di gioia per il movimento italiano. Mi spiace, perchè ci fossero state delle Next Gen Finals sarebbe stato davvero bello“. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale. LA VIDEO INTERVISTA A ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nuovo appuntamento con2U, la trasmissione firmata Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite di giornata,. Il giornalista, penna di Ubi, commenta il talento di Lorenzo Musetti, evidenziandone il potenziale e la crescita, e analizza il panorama attuale aggiungendo una considerazione sulla mancata edizione italiana delle JuniorGen, a causa dell’emergenza sanitaria: “Causa situazione globale, quest’anno non ci saranno leGen. Con questi ragazzini sarebbe stato un putiferio di gioia per il movimento italiano. Mi spiace, perchè ci fossero state delleGen Finals sarebbe stato davbello“. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale. LA VIDEO INTERVISTA A ...

Bella vittoria di Sveva Azzurra Pansica nel torneo nazionale di terza femminile del Circolo Tennis Gonzaga (Mantova). La giovanissima 3.2 santarcangiolese ...

TENNIS VITTORIO VENETO Lo Sporting Club 2001 di Vittorio Veneto si è laureato

TENNISVITTORIO VENETO Lo Sporting Club 2001 di Vittorio Veneto si è laureato campione d'Italia a squadre over 35. Dopo averlo accarezzato per alcuni anni consecutivi, lo scudetto è così ...

