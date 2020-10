‘Temptation Island’ | il padre di Antonella Fiordelisi spiega perché è contrario alla storia con Francesco Chiofalo e sentenzia | “Il tradimento è l’ultimo dei problemi!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 26 ottobre 2020) E’ risaputo ormai che lad’amore traè sempre stata caratterizzata da momenti di alti e bassi. I due si sono innamorati poco dopo la partecipazione a Temptation Island diinsieme all’ormai ex fidanzata Selvaggia Roma e dopo vari tira e molla a causa di undie dopo aver attraversato un periodo buio per i problemi di salute che ha dovuto affrontare Lenticchio, le cose finalmente stavano andando per il verso giusto e entrambi stavano vivendo la lorod’amore felicemente, fino a quando non è entrata in gioco la famiglia della modella salernitana. Qualche mese fa era stata...