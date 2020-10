Tale e Quale Show, Pago rompe il silenzio dopo la vittoria (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tale e Quale Show si è da poco concluso con la vittoria di Pago. Il cantautore sardo ha rotto il silenzio con i suoi fans sui social. La decima edizione di “Tale e Quale Show“, condotto da Carlo Conti, si è conclusa da poco con la vittoria del cantautore sardo Pago che, dopo un periodo … Leggi su viagginews (Di lunedì 26 ottobre 2020)si è da poco concluso con ladi. Il cantautore sardo ha rotto ilcon i suoi fans sui social. La decima edizione di ““, condotto da Carlo Conti, si è conclusa da poco con ladel cantautore sardoche,un periodo …

taleequaleshow : ?? Vince la decima edizione di TALE E QUALE SHOW #Pago ?? #taleequaleshow - malumichi : RT @erretti42: Calenda è tale e quale a Renzi. #Lariachetira - gattogeremia : RT @massimosolani: Ma quale peso dovrebbe avere in questo paese l'opinione di tale Franchino? Siete impazziti o cosa? - hcetoib : @MassimoGiardie3 @DavideRibolini @petergomezblog 100 mila volte meglio non perché i secondi siano dei grandi statis… - massimosolani : Ma quale peso dovrebbe avere in questo paese l'opinione di tale Franchino? Siete impazziti o cosa? -