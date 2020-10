Svincolato dal Manchester City | si suicida a 17 anni per depressione

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “La famiglia delfamily annuncia tristemente di aver ricevuto notizia del decesso dell’ex calciatore del club Jeremy Wisten. Mandiamo le nostre più profonde condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. I nostri pensieri sono con voi in questo momento difficile”. Così ilha annunciato la morte del suo ex giocatore Jeremy Wisten,tosi a soli 17a causa di unache andava avanti da diversi mesi. Wisten, nato in Malawi ma cresciuto nel Regno Unito, aveva militato nelle file dei Citizens fino alla scorsa estate, quando il club aveva deciso di non rinnovargli il contratto. Da lì era iniziato un periodo diche ha poi portato al tragico gesto.