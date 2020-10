“Suspended Care” | l’iniziativa che sostine gli operatori sanitari

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 26 ottobre 2020) L’iniziativa by Mindwork Malika Ayane, Chiara Maci, Michela Andreozzi, Giulia Bevilacqua, Luisa Bertoldo, Federica Porta: sono solo alcune delle tante personalità che hanno espresso il loro supporto a “Suspended Care”, iniziativa a sostegno deglidel nostro Paese nata da un’idea di Helen Nonini, partner di Mindwork, la prima società di consulenza psicologica online per le aziende in Italia. Come funziona “Suspended Care”? Ogni volta che un’azienda attiva i servizi Mindwork per il benessere psicologico dei propri dipendenti, potrà scegliere di contribuire ad alimentare un fondo comune di ore di consulenza psicologica gratuita a disposizione di medici e infermieri. L’idea si ispira al concetto di “caffè sospeso” della miglior tradizione napoletana; ...