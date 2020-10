Superbonus 110%: così il decreto Agosto ha ampliato la platea dei beneficiari (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Superbonus al 110%, come abbiamo già spiegato più volte sul Blog delle Stelle, è un’opportunità che grazie al MoVimento 5 Stelle i cittadini avranno per poter rendere le loro case più sicure, più sostenibili e meno “esose” sul fronte delle spese energetiche. Al fine di rafforzare ancora di più la portata dell’incentivo, nel decreto Agosto, abbiamo provveduto con alcuni emendamenti ad interventi mirati. In primis, grazie al MoVimento 5 Stelle, si è provveduto a una definizione più ampia di accesso autonomo. Si è voluto chiarire che si può ritenere autonomo anche l’accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso da aree ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilal, come abbiamo già spiegato più volte sul Blog delle Stelle, è un’opportunità che grazie al MoVimento 5 Stelle i cittadini avranno per poter rendere le loro case più sicure, più sostenibili e meno “esose” sul fronte delle spese energetiche. Al fine di rafforzare ancora di più la portata dell’incentivo, nel, abbiamo provveduto con alcuni emendamenti ad interventi mirati. In primis, grazie al MoVimento 5 Stelle, si è provveduto a una definizione più ampia di accesso autonomo. Si è voluto chiarire che si può ritenere autonomo anche l’accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso da aree ...

Mov5Stelle : Il 110% è la percentuale del Superbonus, un incentivo che aiuterà da un lato le famiglie, a rendere le proprie case… - Mov5Stelle : .@Luca_Sut, @PatriziaTerzoni e @Ago_SantilloM5S questa settimana hanno risposto ad alcune delle vostre domande sul… - Mov5Stelle : Tra i #GreenBonus, il #Superbonus al 110% è un’opportunità unica per il benessere degli italiani e per l’economia d… - Qualenergiait : #Superbonus 110%, dal MEF un nuovo documento con le risposte ai dubbi più comuni - emmemea : RT @2didenari: #Superbonus 110%: rispondiamo ai vostri dubbi con due esperti di valore mondiale. Per tutti i temi che non troveranno spazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus 110% Superbonus 110, bonus facciate, sismabonus: ecco le agevolazioni cumulabili Sky Tg24 Superbonus 110%: scegli un ingegnere la sicurezza di far bene

Per trovare il professionista esperto in ecobonus e sismabonus più vicino e a te e per avere ulteriori informazioni sugli incentivi previsti dal Decreto Rilancio consulta ora la pagina ...

Antonio D'Intino, presidente Ance Abruzzo: «Il Superbonus 110% diventi strutturale»

Prorogare almeno di tre anni il Superbonus edilizio al 110% (per interventi edilizi e di efficientamento energetico) per dare una spinta davvero efficace e duratura a un settore da anni in ...

Per trovare il professionista esperto in ecobonus e sismabonus più vicino e a te e per avere ulteriori informazioni sugli incentivi previsti dal Decreto Rilancio consulta ora la pagina ...Prorogare almeno di tre anni il Superbonus edilizio al 110% (per interventi edilizi e di efficientamento energetico) per dare una spinta davvero efficace e duratura a un settore da anni in ...