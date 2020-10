Sul più Bello: il teen dramedy all’italiana che conquista il pubblico con semplicità ed ironia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sul più Bello è una fiaba contemporanea che si sviluppa in una realtà quasi surreale e dai toni caldi. Ed è la storia di Marta, fatta di cure, amicizia e amore Marta, 19 anni e una malattia terminale genetica che ha da quando è piccola, è la protagonista di Sul Più Bello. Opera prima di Alice Filippi alla regia è tratto dal libro omonimo della 18enne Eleonora Gaggero. In un’intervista la Gaggero ha affermato che per scrivere questo romanzo si è ispirata alle romantiche storie di Io Prima di te, Colpa delle Stelle e A un metro da te (non a caso la Marta soffre di fibrosi cistica che ironicamente viene chiamata anche Mucoviscidosi). Da questa premessa ci si aspetterebbe un finale straziante, ma in realtà tutto il film è avvolto da una bolla surreale di ... Leggi su zon (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sul piùè una fiaba contemporanea che si sviluppa in una realtà quasi surreale e dai toni caldi. Ed è la storia di Marta, fatta di cure, amicizia e amore Marta, 19 anni e una malattia terminale genetica che ha da quando è piccola, è la protagonista di Sul Più. Opera prima di Alice Filippi alla regia è tratto dal libro omonimo della 18enne Eleonora Gaggero. In un’intervista la Gaggero ha affermato che per scrivere questo romanzo si è ispirata alle romantiche storie di Io Prima di te, Colpa delle Stelle e A un metro da te (non a caso la Marta soffre di fibrosi cistica che ironicamente viene chiamata anche Mucoviscidosi). Da questa premessa ci si aspetterebbe un finale straziante, ma in realtà tutto il film è avvolto da una bolla surreale di ...

