Sul Covid: "Ognuno si faccia il proprio lockdown" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una indiscrezione darebbe il virologo Massimo Galli pronto a scendere in politica con il Centrosinistra. Massimo Galli, il virologo potrebbe scendere in politica con la Sinistra su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una indiscrezione darebbe il virologo Massimo Galli pronto a scendere in politica con il Centrosinistra. Massimo Galli, il virologo potrebbe scendere in politica con la Sinistra su Notizie.it.

fattoquotidiano : LEGAZIONISTI Cos'ha fatto la destra sul virus? L'ha favorito #FattoQuotidiano #edicola #25ottobre - virginiaraggi : Proseguono i controlli in tutta la città da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Nel corso di questo weeken… - SkyTG24 : La prima notte di chiusure anti-Covid a #Napoli si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato inseguito e aggr… - Stevedark79 : RT @doluccia16: #Sileri lascia il m5s e va a lavorare al San Raffaele con Zangrillo. Non è d'accordo con l'inutile terrorismo che si sta fa… - Luketto02 : RT @tempoweb: Conte sapeva tutto. Lollobrigida sgancia la bomba sul governo #francescolollobrigida #covid #giuseppeconte -

Ultime Notizie dalla rete : Sul Covid Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera Covid, tamponi solo ai sintomatici? Crisanti: "Una catastrofe"

Da giorni, ormai, il sistema di testing e tracciamento di nuovi casi è al collasso dopo le impennate di contagi che hanno quasi raggiunto la soglia dei ...

Coronavirus, l'ultimo Dpcm è la "mazzata finale" per i ristoratori. Ecco la foto simbolo del signor Giuseppe

La foto del ristoratore con lo sguardo perso nel vuoto ha fatto il giro del web e commosso tutti. L'uomo si chiama Giuseppe Tonon ed è ...

Da giorni, ormai, il sistema di testing e tracciamento di nuovi casi è al collasso dopo le impennate di contagi che hanno quasi raggiunto la soglia dei ...La foto del ristoratore con lo sguardo perso nel vuoto ha fatto il giro del web e commosso tutti. L'uomo si chiama Giuseppe Tonon ed è ...