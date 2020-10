‘Suburra’: tutto quello da sapere sulla terza stagione (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dal 30 ottobre su Netflix Mancano ormai pochi giorni all’uscita della terza stagione di “Suburra” disponibile dal 30 ottobre su Netflix. L’attesa, dopo mesi di ritardi a causa della pandemia, è finalmente terminata e i fan scopriranno cosa ne sarà di Aureliano e Spadino le cui vicende sono staccate lanciate nel 2017. Anno in cui “Suburra” divenne la prima serie tv originale italiana Netflix in cui si mischiano complotti, lotte per il potere e intrighi tra Chiesa, Stato e Crimine. Leggi anche: “Suburra”: svelato il trailer della terza stagione La prima stagione ruotava attorno al Vaticano e all’acquisizione dei terreni di Ostia per la costruzione di un porto e la seconda stagione era incentrata ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dal 30 ottobre su Netflix Mancano ormai pochi giorni all’uscita delladi “Suburra” disponibile dal 30 ottobre su Netflix. L’attesa, dopo mesi di ritardi a causa della pandemia, è finalmente terminata e i fan scopriranno cosa ne sarà di Aureliano e Spadino le cui vicende sono staccate lanciate nel 2017. Anno in cui “Suburra” divenne la prima serie tv originale italiana Netflix in cui si mischiano complotti, lotte per il potere e intrighi tra Chiesa, Stato e Crimine. Leggi anche: “Suburra”: svelato il trailer dellaLa primaruotava attorno al Vaticano e all’acquisizione dei terreni di Ostia per la costruzione di un porto e la secondaera incentrata ...

