Suburra 3, tutto pronto per il capitolo finale: Solo Roma è eterna (Di lunedì 26 ottobre 2020) Manca ormai pochissimo, il conto alla rovescia è iniziato per tutti i fans della serie italiana, tra le più viste su Netflix.Lanciata nel 2017 e concepita sin dal principio per raccontare la profana trinità – Chiesa, Stato, Crimine -nell'arco di tre stagioni, la prima serie originale italiana Netflix giunge ora al suo atto finale. Ultimo capitolo quindi con questa Suburra 3 la serie davvero super attesa.Se la prima stagione ruotava attorno al Vaticano e all'acquisizione dei terreni di Ostia per la costruzione di un porto e la seconda stagione era incentrata sulla competizione per il potere politico sulla città con l'elezione di un nuovo sindaco, l'epilogo avrà come unico palcoscenico le strade di Roma, dove prenderanno vita nuove e inaspettate ...

