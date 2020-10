MediasetTgcom24 : Studio Cattolica: 'Un italiano su 10 potrebbe avere già avuto il Covid' #coronavirus - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Studio Cattolica: 'Un italiano su 10 potrebbe avere già avuto il Covid' #coronavirus - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Studio Cattolica: 'Un italiano su 10 potrebbe avere già avuto il Covid' #coronavirus - enricamaurizia : RT @MediasetTgcom24: Studio Cattolica: 'Un italiano su 10 potrebbe avere già avuto il Covid' #coronavirus - mummy53690440 : Ultim'ora 15:25 STUDIO CATTOLICA: 'UN ITALIANO SU 10 POTREBBE AVERE GIÀ AVUTO IL COVID' -

Ultime Notizie dalla rete : Studio Cattolica

Il dato emerge da uno studio pubblicato sulla rivista 'Science of the Total Environment' e condotto da Giuseppe Arbia, del Dipartimento di scienze statistiche della Facoltà di economia, Università ...Oltre 5 milioni di italiani, ovvero il 10% della popolazione, sono entrati in contatto con Sars-Cov-2: uno su 10, in pratica, ha 'incontrato' ...