Stretta anti-Covid | monta la protesta | molotov a Milano | tensioni anche a Torino e Napoli

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 26 ottobre 2020)lanelle città italiane in seguito alle nuove misure imposte dal Dpcm per far fronte all’emergenza sanitaria del Coronavirus (IL LIVEBLOG CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Ain migliaia hanno marciato fino alla sede della Regione e un manifestante è stato fermato. Aci sono stati momenti di tensione quando alcune centinaia di manifesthanno lanciato prima dei fumogeni e poi alcuni petardi contro le forze dell'ordine, nella centrale piazza Castello, occupata in precedenza dai tassisti. Un fotoreporter è rimasto ferito, riportando un taglio alla testa. Due negozi della centralissima via Roma sono stati devastati da gruppi di manifest: in un caso, un gruppo, dopo aver sfondato la vetrata d'ingresso, ...