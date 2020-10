Storie Italiane, Lory Del Santo: “Un uomo mi ha picchiato e io ero inerte. Denunciate sempre, non abbiate paura” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Denunciate sempre, non abbiate paura”. Ospite di Storie Italiane, Lory Del Santo è tornata con la memoria a quella notte di vent’anni fa, quando in una stanza d’albergo, a Londra, subì violenza da un uomo molto più grande di lei e ha racontato il dramma di non aver avuto la forza di denunciarlo subito. “Quell’uomo mi ha picchiata io ero inerte. Un uomo contro una donna vince sempre. Ho capito che l’unica soluzione sarebbe stata la fuga. Sono stata buona e accondiscendente, ma con l’occhio attento ai dettagli per capire quando era maturo il momento di scappare”, ha detto la showgirl a Eleonora Daniele. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “, nonpaura”. Ospite diDelè tornata con la memoria a quella notte di vent’anni fa, quando in una stanza d’albergo, a Londra, subì violenza da unmolto più grande di lei e ha racontato il dramma di non aver avuto la forza di denunciarlo subito. “Quell’mi ha picchiata io ero. Uncontro una donna vince. Ho capito che l’unica soluzione sarebbe stata la fuga. Sono stata buona e accondiscendente, ma con l’occhio attento ai dettagli per capire quando era maturo il momento di scappare”, ha detto la showgirl a Eleonora Daniele. ...

