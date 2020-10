Stefania Orlando e il rapporto con il marito: “Mi ha salvato la vita” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Passare diverso tempo isolati dal resto del mondo porta a ripensare alla propria vita e alle proprie relazioni interpersonali. È quanto accaduto a Stefania Orlando, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip che all’interno della Casa ha avuto più volte modo di commuoversi parlando del marito Simone Gianlorenzi. La conduttrice non ha mai fatto mistero dell’importanza ricoperta dal suo compagno, soprattutto in un momento molto complicato: “Mi ha salvato la vita – aveva dichiarato in un’intervista a Chi – e mi ha salvato, soprattutto, dai tanti brutti pensieri avuti negli ultimi anni”. Il desiderio di un figlio e il dolore: leggi di più sulle confessioni di Maria Teresa Ruta L’importanza di Simone Gianlorenzi Nel ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Passare diverso tempo isolati dal resto del mondo porta a ripensare alla propria vita e alle proprie relazioni interpersonali. È quanto accaduto a, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip che all’interno della Casa ha avuto più volte modo di commuoversi parlando delSimone Gianlorenzi. La conduttrice non ha mai fatto mistero dell’importanza ricoperta dal suo compagno, soprattutto in un momento molto complicato: “Mi hala vita – aveva dichiarato in un’intervista a Chi – e mi ha, soprattutto, dai tanti brutti pensieri avuti negli ultimi anni”. Il desiderio di un figlio e il dolore: leggi di più sulle confessioni di Maria Teresa Ruta L’importanza di Simone Gianlorenzi Nel ...

