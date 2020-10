Stasera in tv: “Jack Ryan – L’iniziazione” su Italia 1 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cast e personaggi Chris Pine: Jack Ryan Keira Knightley: Cathy Muller Kevin Costner: William Thomas Harper Kenneth Branagh: Viktor Cherevin Colm Feore: Rob Behringer Nonso Anozie: Embee Deng Gemma Chan: Amy Chang David Paymer: Dixon Lewis Seth Ayott: Teddy Hefferman Peter Andersson: Elena Velikanova Karen David: Agente e capo dell’ FBI Doppiatori Italiani Stefano Crescentini: Jack Ryan Myriam Catania: Cathy Muller Luca Ward: William Thomas Harper Massimo Lodolo: Viktor Cherevin Franco Mannella: Rob Behringer Metello Mori: Embee Deng Oliviero Dinelli: Dixon Lewis Carlo Scipioni: Teddy Hefferman Trama e recensione Basato sul personaggio creato dall’autore di best seller Tom Clancy, “Jack Ryan” è un thriller d’azione globale ambientato al giorno d’oggi. Questa storia originale ... Leggi su cineblog (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cast e personaggi Chris Pine: JackKeira Knightley: Cathy Muller Kevin Costner: William Thomas Harper Kenneth Branagh: Viktor Cherevin Colm Feore: Rob Behringer Nonso Anozie: Embee Deng Gemma Chan: Amy Chang David Paymer: Dixon Lewis Seth Ayott: Teddy Hefferman Peter Andersson: Elena Velikanova Karen David: Agente e capo dell’ FBI Doppiatorini Stefano Crescentini: JackMyriam Catania: Cathy Muller Luca Ward: William Thomas Harper Massimo Lodolo: Viktor Cherevin Franco Mannella: Rob Behringer Metello Mori: Embee Deng Oliviero Dinelli: Dixon Lewis Carlo Scipioni: Teddy Hefferman Trama e recensione Basato sul personaggio creato dall’autore di best seller Tom Clancy, “Jack” è un thriller d’azione globale ambientato al giorno d’oggi. Questa storia originale ...

