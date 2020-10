Sport, chi si ferma e chi no: dal calcio all’atletica, in palestra o al parco (Di lunedì 26 ottobre 2020) «Disarmati e impotenti vi salutiamo con affetto e fiducia in tutti e nel nostro Paese». È il messaggio della Polisportiva Fratellanza Popolare Valle del Mugnone, in Toscana, che sospende tutte le attività sportive e motorie. Opposta la risposta al nuovo Dpcm di Area51 Fitness & Bodybuilding A. S. D. di Codigoro nel ferrarese. «La mia palestra rimarrà APERTA e lavoreremo come abbiamo fatto fino ad oggi nel rispetto delle regole con tutte le precauzioni del caso». Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 ottobre 2020) «Disarmati e impotenti vi salutiamo con affetto e fiducia in tutti e nel nostro Paese». È il messaggio della Polisportiva Fratellanza Popolare Valle del Mugnone, in Toscana, che sospende tutte le attività sportive e motorie. Opposta la risposta al nuovo Dpcm di Area51 Fitness & Bodybuilding A. S. D. di Codigoro nel ferrarese. «La mia palestra rimarrà APERTA e lavoreremo come abbiamo fatto fino ad oggi nel rispetto delle regole con tutte le precauzioni del caso».

Per i lavoratori stagionali, del turismo, dello sport e per chi non è lavoratore dipendente è prevista un’indennità – “l’ultima tornata fu tra 800 e mille euro e credo dovrebbe aggirarsi attorno a ...

