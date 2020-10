Sospesa la consigliera comunale di Reggio Calabria Angela Marcianò

(Di lunedì 26 ottobre 2020) REGGIO CALABRIA – La consigliera comunale di Reggio Calabria Angela Marcianò, già candidata sindaca con una coalizione di liste civiche, è stata sospesa oggi dalla carica pubblica in applicazione della legge Severino a causa della condanna ad un anno di reclusione emessa dal Gup di Reggio Calabria lo scorso 8 luglio 2019. L’atto di sospensione, emanato dal Prefetto Massimo Mariani, e’ stato notificato a Marcianò dalla segreteria generale del Comune di Reggio Calabria pochi minuti prima della prima riunione del Consiglio comunale.

