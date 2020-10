Sondaggio di Swg per Enrico Mentana | la maggioranza degli italiani contraria al Dpcm | disfatta per Giuseppe Conte

(Di lunedì 26 ottobre 2020) A certificare insoddisfazioneper il governo, arriva ildel Tg La7 , diretto da, che evidenzia come lasiaalle decisioni prese con l'ultimo. Unatotale per il premier che, nella prima ondata, aveva avuto ...

A certificare insoddisfazione degli italiani per il governo Conte, arriva il sondaggio del Tg La7, diretto da Enrico Mentana, che evidenzia come la maggioranza sia contraria alle decisioni prese con l ..."Si avvicina alla vetta". Enrico Mentana, in occasione del sondaggio di Swg realizzato per il Tg La7, definisce così la scalata di Giorgia Meloni. Lunedì 26 ottobre, rispetto a una settimana fa, ...