Simone Cristicchi e lo stop ai teatri: “La cultura è l’ultima ruota del carro” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Simone Cristicchi, in una recente intervista, ha espresso la propria amarezza in merito al trattamento riservato alla cultura: “È l’ultima ruota del carro” Nuovo stop, così come sancito nel Dpcm, per spettacoli, cinema e concerti. Ancora una volta, la cultura si ritrova ad essere penalizzata dalle decisioni imposte dal Premier. E gli artisti, stanchi di … L'articolo Simone Cristicchi e lo stop ai teatri: “La cultura è l’ultima ruota del carro” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 26 ottobre 2020), in una recente intervista, ha espresso la propria amarezza in merito al trattamento riservato alla: “È l’ultimadel carro” Nuovo, così come sancito nel Dpcm, per spettacoli, cinema e concerti. Ancora una volta, lasi ritrova ad essere penalizzata dalle decisioni imposte dal Premier. E gli artisti, stanchi di … L'articoloe loai: “Laè l’ultimadel carro” proviene da YesLife.it.

Ro_ber_ta__ : RT @scristicchi: « ..artista che è di casa in Friuli Venezia Giulia, atteso a novembre per il Festival di musica Sacra di Pordenone con 'Co… - pierocremaschi : RT @IlFriuli: #Cinema e #teatri chiusi: è un momento difficile per l'intero settore. Sui social l'amarezza di @scristicchi - cbatcaselli : “CHIEDIAMO AIUTO AL VATICANO, CI FACCIANO FARE GLI SPETTACOLI DENTRO LE CHIESE” LA PROVOCAZIONE DI SIMONE CRISTICCH… - Romalive : RT @IlFriuli: #Cinema e #teatri chiusi: è un momento difficile per l'intero settore. Sui social l'amarezza di @scristicchi - Social_Popup : RT @IlFriuli: #Cinema e #teatri chiusi: è un momento difficile per l'intero settore. Sui social l'amarezza di @scristicchi -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Cristicchi Cinema e teatri chiusi: l'amarezza di Simone Cristicchi Il Friuli Perché la chiusura dei teatri e dei cinema sembra non avere alcun senso?

Il teatro è una zona franca della vita, lì si è immortali. (Vittorio Gassman) — Alle 13:30 di ieri, domenica 25 ottobre, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato un’ulteriore stretta ...

Simone Cristicchi: amarezza sulla chiusura dei teatri

Noi de La Gazzetta dello Spettacolo e la proprietà FREVARCOM nella persona di Francesco Russo, sposiamo la riflessione di Simone Cristicchi e siamo vicini al mondo dello Spettacolo, con la speranza ch ...

Il teatro è una zona franca della vita, lì si è immortali. (Vittorio Gassman) — Alle 13:30 di ieri, domenica 25 ottobre, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato un’ulteriore stretta ...Noi de La Gazzetta dello Spettacolo e la proprietà FREVARCOM nella persona di Francesco Russo, sposiamo la riflessione di Simone Cristicchi e siamo vicini al mondo dello Spettacolo, con la speranza ch ...