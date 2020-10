Sileri è in parizale disaccordo con le norme contenute nel nuovo decreto

Ultime Notizie dalla rete : Sileri parizale

Notizie.it

Per questo si è dichiarato parzialmente in disaccordo con la decisione del governo ... si è augurato che “si possa ritornare ad una situazione di normalità“. Poche ore prima Sileri, in un’intervista a ...Il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, in un'intervista rilasciata alla Stampa, ha fatto il punto della situazione sul Covid-19 in Italia. L'articolo “Corsa ingiustificata al tampone, prima b ...