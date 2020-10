"Siamo a novembre!". Giletti, lo sconcerto e la rabbia: arriva a voltare le spalle a De Magistris, in diretta | Video (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Io rimango basito". Massimo Giletti affronta a Non è l'Arena il tema del caos tamponi in Campania con il sindaco Luigi De Magistris in collegamento, e non nasconde il suo sconcerto da giornalista e cittadino. "In Campania è da febbraio che si poteva agire, Siamo a novembre, Siamo a novembre, io non lo so...", esclama allargando le braccia e voltando le spalle al sindaco, platealmente. "Approfitto che c'è il viceministro Sileri - replica De Magistris -: è normale in un momento in cui il presidente di Regione annuncia in tv che vuole fare zona rossa a Napoli, le è normale che io sindaco che rappresento 3 milioni e mezzo di persone non partecipi all'unità di crisi? Il governo assuma il coordinamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Io rimango basito". Massimoaffronta a Non è l'Arena il tema del caos tamponi in Campania con il sindaco Luigi Dein collegamento, e non nasconde il suoda giornalista e cittadino. "In Campania è da febbraio che si poteva agire,a novembre,a novembre, io non lo so...", esclama allargando le braccia e voltando leal sindaco, platealmente. "Approfitto che c'è il viceministro Sileri - replica De-: è normale in un momento in cui il presidente di Regione annuncia in tv che vuole fare zona rossa a Napoli, le è normale che io sindaco che rappresento 3 milioni e mezzo di persone non partecipi all'unità di crisi? Il governo assuma il coordinamento ...

Negramaro : Ci siamo quasi, nelle ultime settimane abbiamo lavorato ad una sorpresa per voi, per tornare a sentirci più vicini… - ilvolo : Domenica 1 novembre saremo all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Parteciperemo alla cerimonia… - carlosibilia : Finalmente ci siamo, l' equiparazione stipendiale dei @emergenzavvf parte da novembre. Riceveranno anche tutti gli… - LelloMase : @gualtierieurope @Tg1Raiofficial Tutte chiacchiere . I bonus del decreto agosto ancora non sono arrivati . Siamo a novembre.... - andy_garret : @hcetoib @repubblica Stanno scendendo in piazza in 17 città e siamo solo all'inizio. Questa gente sa quanto prender… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo novembre Meteo Novembre secondo ECMWF: potrebbe essere mite, spesso anticiclonico Meteo Giornale Titolari di palestre e locali, protesta in piazza

È stato firmato nella tarda serata di sabato ed è in vigore dalla mezzanotte di oggi e fino al 24 novembre il nuovo Dpcm che contiene i provvedimenti per il contenimento della pandemia da Coronavirus ...

Dpcm, aiuti “automatici” alle imprese: prima rata da 5 miliardi

Ecco cosa si può fare e cosa no (E c'è anche il coprifuoco) Dopo le 18 e prima delle 18. Sarà questa la linea rossa che da domani fino al 24 novembre, scandirà le giornate degli italiani. Con il nuovo ...

È stato firmato nella tarda serata di sabato ed è in vigore dalla mezzanotte di oggi e fino al 24 novembre il nuovo Dpcm che contiene i provvedimenti per il contenimento della pandemia da Coronavirus ...Ecco cosa si può fare e cosa no (E c'è anche il coprifuoco) Dopo le 18 e prima delle 18. Sarà questa la linea rossa che da domani fino al 24 novembre, scandirà le giornate degli italiani. Con il nuovo ...