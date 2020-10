Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: concluse le riprese principali del film Marvel (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il regista Destin Daniel Cretton ha utilizzato Instagram per annunciare il fine riprese di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, film che porterà nell’Universo Cinematografico Marvel il maestro di kung fu creato da Steve Englehart e Jim Starlin nel 1973 e interpretato in questa primissima versione live-action dall’attore cinese Simu Liu vito nel Pacific Rim di Guillermo del Toro, nell’action con arti marziali Kung Fu Cops e nel sequel horror indipendente Antisocial 2. Cretton i cui crediti includono Short Term 12 e e Il castello di vetro con protagonista Brie Larson, la Captain Marvel dell’UEDC, e il legal drama Il diritto di opporsi con Jamie Foxx, ha pubblicato un’immagine su Instagram confermando il fine ... Leggi su cineblog (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il regista Destin Daniel Cretton ha utilizzato Instagram per annunciare il finedi-Chi and theof the Tenche porterà nell’Universo Cinematograficoil maestro di kung fu creato da Steve Englehart e Jim Starlin nel 1973 e interpretato in questa primissima versione live-action dall’attore cinese Simu Liu vito nel Pacific Rim di Guillermo del Toro, nell’action con arti marziali Kung Fu Cops e nel sequel horror indipendente Antisocial 2. Cretton i cui crediti includono Short Term 12 e e Il castello di vetro con protagonista Brie Larson, la Captaindell’UEDC, e il legal drama Il diritto di opporsi con Jamie Foxx, ha pubblicato un’immagine su Instagram confermando il fine ...

