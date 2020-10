Shakhtar-Inter: rivedi la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia (VIDEO) (Di lunedì 26 ottobre 2020) rivedi la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. I neroazzurri, che una settimana fa hanno pareggiato a San Siro con il Borussia Moenchengladbach, vogliono conquistare i tre punti nella trasferta in Ucraina, con il match in programma martedì 27 ottobre alle ore 18:55. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020)ladidiDonetsk-, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. I neroazzurri, che una settimana fa hanno pareggiato a San Siro con il Borussia Moenchengladbach, vogliono conquistare i tre punti nella trasferta in Ucraina, con il match in programma martedì 27 ottobre alle ore 18:55.

