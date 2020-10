Shakhtar | Castro | Inter favorita ma possiamo centrare un buon risultato

(Di lunedì 26 ottobre 2020) DONETSK - "Sarà una partita contro un avversario fortissimo, che compete per il titolo in Italia, che ha raggiunto l'ultima finale di Europa League. Sarà una partita difficile, l'per ...

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Castro

Sport - Avversario fortissimo ma possiamo centrare un buon risultato". Cercheremo di dare il meglio, sarà importante avere un gruppo che combatte l'uno per l'altro, questa è la strada per ottenere un ...Il tecnico dello Shakhtar alla vigilia della sfida contro i nerazzurri: ''Sarà importante avere un gruppo che combatte l'uno per l'altro'' ...