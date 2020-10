Sfera Ebbasta al Forum di Assago nel 2021, 2 anteprime live alla vigilia del film Famoso (Di lunedì 26 ottobre 2020) Da domani, martedì 27 ottobre, sarà disponibile su Prime Video il film di Sfera Ebbasta. Famoso, questo il titolo del documentario, porta lo stesso titolo dell’album in uscita il 20 novembre e sarà disponibile per la visione in tutto il mondo, in 5 lingue in esclusiva su Amazon Prime Video. Il film porta con sé l’annuncio di due concerti al Forum di Assago, in programma nel 2021. “Il fatto di essere nato e cresciuto in una realtà umile ha fatto sì che nonostante il successo sono riuscito a tenere valori fondamentali. Mi sento una persona prima che un personaggio, prima di qualsiasi cosa”, inizia così il documentario che racconta il successo di Sfera ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Da domani, martedì 27 ottobre, sarà disponibile su Prime Video ildi, questo il titolo del documentario, porta lo stesso titolo dell’album in uscita il 20 novembre e sarà disponibile per la visione in tutto il mondo, in 5 lingue in esclusiva su Amazon Prime Video. Ilporta con sé l’annuncio di due concerti aldi, in programma nel. “Il fatto di essere nato e cresciuto in una realtà umile ha fatto sì che nonostante il successo sono riuscito a tenere valori fondamentali. Mi sento una persona prima che un personaggio, prima di qualsiasi cosa”, inizia così il documentario che racconta il successo di...

