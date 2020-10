Servizi Italia prosegue l’acquisto di azioni proprie (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 19 al 23 ottobre 2020, complessivamente 4.200 azioni ordinarie pari allo 0,013% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,0786 euro per un controvalore pari a 8.730,00 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.476.960 azioni proprie pari al 4,64% del capitale sociale. A Milano, Servizi Italia fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 19 al 23 ottobre 2020, complessivamente 4.200ordinarie pari allo 0,013% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,0786 euro per un controvalore pari a 8.730,00 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.476.960pari al 4,64% del capitale sociale. A Milano,fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura ...

Palazzo_Chigi : Pubblicata sul sito di @Infratel_Italia la gara per la fornitura di connettività a #bandaultralarga, compresa la fo… - pluservice : L’offerta di Pluservice (società capogruppo del RTI con la società RCS Italia) è risultata la migliore tra quelle p… - petecocoon : RT @Claranet_IT: In questo articolo il nostro @MarianoCalandra ci condivide la sua opinione sul tema del lock-in in relazione ai servizi cl… - kaylua80 : @flayawa @luigidimaio così ripartiti, i dati sono pubblici: Italia 175 900 Forze permanenti (esercito, marina, avia… - agensir : Coronavirus Covid-19. Cnca: 'Affrontare l'emergenza nei servizi sociali' -

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Italia Servizi Italia prosegue l’acquisto di azioni proprie QuiFinanza Italiani all’estero, Vignali (Farnesina): “La collettività italiana in Svizzera è tra le più importanti”

“E uno dei compiti di questa collettività è di creare una rete per la nuova mobilità di tanti giovani che vengono qui per trovare prospettive di lavoro" ...

Capgemini: arrivano i primi servizi focalizzati su 5G ed Edge

Capgemini ha annunciato il lancio della nuova gamma di servizi per l’Intelligent Industry focalizzati su 5G ed Edge e rivolti a fornitori di servizi di comunicazione, fornitori di apparecchiature di r ...

“E uno dei compiti di questa collettività è di creare una rete per la nuova mobilità di tanti giovani che vengono qui per trovare prospettive di lavoro" ...Capgemini ha annunciato il lancio della nuova gamma di servizi per l’Intelligent Industry focalizzati su 5G ed Edge e rivolti a fornitori di servizi di comunicazione, fornitori di apparecchiature di r ...