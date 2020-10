Serie tv su Netflix a novembre | tra le novità anche The Crown 4

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Letv su2020 rinnovano le proposte dello streaming autunnale, non ancora pesantemente influenzato dallo stop alle produzioni imposto al settore nei primi mesi della pandemia. La prima novità del mese è la seconda stagione di Mi Senti?, disponibile dal 2. La storia è quella di tre amiche di un quartiere a basso reddito, alle prese con pessimi fidanzati e famiglie disfunzionali ma capaci di cogliere il lato comico delle loro vite tenendo salda la speranza. Il 3 ottobre arriva invece la prima stagione di Record of Youth, nuovo drama romantico coreano incentrato sulle vite amorose e le sfide professionali di un trio di giovani impiegati nel settore della moda. Tra le nuovetv suarriva poi ...

dellorco85 : Provate ad immaginare se oggi 26 ottobre 2020, con l'attuale situazione dei mezzi pubblici, il ministro dei traspor… - _lallero_serena : Netflix che fa uscire Sabrina il 31 dicembre perchè giustamente sa che staremo tutti a casa soli a piangere e quind… - bionda_fabiana : “I vostri occhi parlano...” ??????? ma fatevi 1 abbonamento a NETFLIX x le serie tv. #gfvip - CarieriF : RT @dellorco85: Provate ad immaginare se oggi 26 ottobre 2020, con l'attuale situazione dei mezzi pubblici, il ministro dei trasporti si fo… - Frances47226166 : RT @dellorco85: Provate ad immaginare se oggi 26 ottobre 2020, con l'attuale situazione dei mezzi pubblici, il ministro dei trasporti si fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Netflix

Sky Tg24

Trailer ufficiale della serie romantica natalizia Dash e Lily, tratta dal bestseller del New York Times 'Come si scrive ti amo', su Netflix dal 10 novembre 2020. Tra il cinico Dash (Austin Abrams) e l ...Roma, 26 ott. (askanews) - 'Suburra' va verso il gran finale. La terza e ultima stagione della serie sarà disponibile su Netflix in 190 Paesi dal ...