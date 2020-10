Serie C, Palermo-Potenza ufficialmente rinviata: sono meno di 13 i rosanero disponibili. Il comunicato della Lega Pro (Di lunedì 26 ottobre 2020) Palermo-Potenza è stata rinviata.Subito dopo il comunicato diramato dal club di Viale del Fante, arriva anche quello della Lega Pro: preso atto della disponibilità limitata dei calciatori rosanero - sono meno di 13 a seguito delle nuove positività riscontrate degli ultimi giorni -, il match in programma giovedì 29 ottobre allo stadio "Renzo Barbera" è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi.Palermo-Potenza, GARA rinviata: IL comunicato DEL CLUB rosaneroDi seguito, la nota ufficiale."Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020)è stata.Subito dopo ildiramato dal club di Viale del Fante, arriva anche quelloPro: preso attotà limitata dei calciatoridi 13 a seguito delle nuove positività riscontrate degli ultimi giorni -, il match in programma giovedì 29 ottobre allo stadio "Renzo Barbera" è statorinviato a data da destinarsi., GARA: ILDEL CLUBDi seguito, la nota ufficiale."Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla ...

WiAnselmo : Serie C, #Palermo-Potenza rinviata: sono meno di 13 i rosanero disponibili. Il comunicato della Lega Pro - Mediagol : Serie C, #Palermo-Potenza rinviata: sono meno di 13 i rosanero disponibili. Il comunicato della Lega Pro - AnsaBasilicata : Covid: rinviata anche Palermo-Potenza (serie C). Terza partita che salta per i rosanero, che hanno 19 contagiati… - sportface2016 : #SerieC, #PalermoPotenza rinviata per la seconda volta - MondoPalermo : Serie C, #Palermo - #Potenza rinviata a data da destinarsi -