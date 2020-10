Serie C, Palermo-Potenza rinviata: sono meno di 13 i rosanero disponibili. Il comunicato della Lega Pro (Di lunedì 26 ottobre 2020) Palermo-Potenza è stata rinviata.Subito dopo il comunicato diramato dal club di Viale del Fante, arriva anche quello della Lega Pro: preso atto della disponibilità limitata dei calciatori rosanero - sono meno di 13 a seguito delle nuove positività riscontrate degli ultimi giorni - il match del Barbera è stato rinviato a data da destinarsi.Palermo-Potenza, GARA rinviata: IL comunicato DEL CLUB rosaneroDi seguito, la nota ufficiale."Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Palermo ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020)è stata.Subito dopo ildiramato dal club di Viale del Fante, arriva anche quelloPro: preso attotà limitata dei calciatoridi 13 a seguito delle nuove positività riscontrate degli ultimi giorni - il match del Barbera è stato rinviato a data da destinarsi., GARA: ILDEL CLUBDi seguito, la nota ufficiale."Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla societàai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE ...

WiAnselmo : Serie C, #Palermo-Potenza rinviata: sono meno di 13 i rosanero disponibili. Il comunicato della Lega Pro - Mediagol : Serie C, #Palermo-Potenza rinviata: sono meno di 13 i rosanero disponibili. Il comunicato della Lega Pro - AnsaBasilicata : Covid: rinviata anche Palermo-Potenza (serie C). Terza partita che salta per i rosanero, che hanno 19 contagiati… - sportface2016 : #SerieC, #PalermoPotenza rinviata per la seconda volta - MondoPalermo : Serie C, #Palermo - #Potenza rinviata a data da destinarsi -