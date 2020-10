Serie B, Brocchi a rischio esonero: il Monza pensa a Walter Zenga (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articolo CalcioWeb.

CalcioWeb : @Lega_B, #Brocchi a rischio esonero: il Monza pensa a Walter #Zenga - - JohSogos : Eh ma la competenza???????? ......del duo Berlusconi-Galliani .......con un rosso di bilancio mai visto in serie B ....… - _LordJack : Ma ricordiamo che Brocchi era un predestinato via Serlusconi Bilvio. Tra l'altro il Monza ha pure una signora squad… - sportli26181512 : Monza-Chievo 1-2: Nel match della quinta giornata della Serie B, il Chievo batte in trasferta il Monza per 2-1. Son… - Teo__Visma : @lucadn96 Inzaghi, per quanto non lo stimi particolarmente nelle vesti di allenatore, vale 10 volte Brocchi in panc… -