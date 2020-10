Serie A | ultime dai campi LIVE | tutte le notizie di giornata

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 ottobre 2020)A, ledaidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano:, infortuni, squalifiche e mercato Gli aggiornamenti daidelle 20 squadre diA:, infortuni, squalifiche e mercato. ATALANTA – Gian Piero Gasperini e Hateboer hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Ajax. BENEVENTO – Gli impegni di Coppa Italia non consentono nessuna sosta al Benevento che, dopo il derby contro il Napoli di ieri pomeriggio, è tornato subito al lavoro per iniziare a preparare la gara casalinga di mercoledì contro l’Empoli (fischio d’inizio ore 16). Questa mattina, i giallorossi sono stati divisi in due gruppi: per coloro che sono stati impiegati ...