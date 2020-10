Serie A | Milan-Roma | le formazioni ufficiali

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 26 ottobre 2020)A, i risultati di lunedì 26 ottobre 2020.chiude la quinta giornata di campionato.O –A, i risultati di lunedì 26 ottobre 2020. La quinta giornata di campionato si completa con la sfida traA, i risultati di lunedì 26 ottobre 2020 Di seguito i risultati diA di lunedì 26 ottobre 2020, sfide valide per la quinta giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)(ore 20.45) Nei rossoneri esordio dal 1′ di Tatarusanu in porta. Per il resto consueta formazione con Calhanoglu dietro Ibrahimovic. NellaPedro e Mkhitaryan a ...