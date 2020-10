Serie A | Milan-Roma 3-3 Rossoneri sempre primi

Leggi su calcioblog

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Per la prima volta in questo campionato 2020-2021 ilnon ha vinto, ma, dopo quattro successi consecutivi, si è imbattuto in un pari casalingo contro un’altra delle squadre in forma in questo periodo, ladi Paulo Fonseca. A San Siro lo spettacolo (senza pubblico) non è mancato e sono stati ben sei i gol messi a segno, tre per parte, due su rigore.: positivi Donnarumma, Hauge e tre membri dello staff Il, privo di Donnarumma e Hauge per la positività al Covid, è sceso in campo con il suo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta (non giocava una partita ufficiale da febbraio), Calabria, Kjaer,gnoli e Theo Hernandez in difesa, a centrocampo Kessie e Bennacer e poi Saelemaekers, Calhanoglu e Leao dietro a Ibrahimovic. Laha risposto ...