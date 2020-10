Serie A, Dal Pino: “Spero che il Governo capisca l’importanza del calcio, c’è una cosa che mi preoccupa” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Parola a Paolo Dal Pino.Preso atto del nuovo DPCM firmato nella giornata dal Premier Giuseppe Conte, il presidente della Lega di Serie A, uscendo dal Quirinale dove ha partecipato alla cerimonia di apertura dei giorni della ricerca della Fondazione Airc, è tornato a parlare del Coronavirus, soffermandosi sulle drastiche conseguenze che lo stesso virus potrà continuare ad avere sull'intero mondo del calcio.Di seguito, le sue dichiarazioni"Spero che il Governo capisca, una volta per tutte, il valore del calcio come industria al di là di ogni superficiale demagogia. Siamo molto preoccupati, siamo vicini al collasso e temo che l'economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure restrittive poste in essere", ha concluso Dal Pino. Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) Parola a Paolo Dal.Preso atto del nuovo DPCM firmato nella giornata dal Premier Giuseppe Conte, il presidente della Lega diA, uscendo dal Quirinale dove ha partecipato alla cerimonia di apertura dei giorni della ricerca della Fondazione Airc, è tornato a parlare del Coronavirus, soffermandosi sulle drastiche conseguenze che lo stesso virus potrà continuare ad avere sull'intero mondo del.Di seguito, le sue dichiarazioni"Spero che il, una volta per tutte, il valore delcome industria al di là di ogni superficiale demagogia. Siamo molto preoccupati, siamo vicini al collasso e temo che l'economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure restrittive poste in essere", ha concluso Dal

Inter : ?? | LO SAPEVI? Era dal settembre 2012 contro la Fiorentina che @23_Frog non forniva un assist vincente in Serie A - OptaPaolo : 1 - Andrea Favilli è il primo giocatore a subentrare, segnare e essere sostituito in meno di 10 minuti in un match… - AccademiaCrusca : Dal 1999 la Chiesa cattolica cristiana della Svizzera ammette al sacerdozio anche le donne: il femminile PARROCA no… - imn0talady : RT @arthursyooneki: SPADINO NATION ABBIAMO VINTO LA SERIE AVRÀ UN FINALE DIVERSO DAL FILM C'È UNA SPERANZA NON CI STO CREDENDO IF GOD HATES… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #calcio @SerieA 'Basta demagogia, il calcio è un'industria' dice il presidente Paolo Dal Pino. 'Siamo vicini al collass… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Dal La terza e ultima stagione di Suburra - la serie dal 30 ottobre Corriere dello Sport.it Hyundai i20 N: ecco com'è la nuova piccola nata per le gare

Nasce la versione N di Hyundai i20, un modello che deriva dal motorsport e vanta di 204 cv di potenza. L'arrivo è previsto per la prossima estate.

MotoGP 2020. Processo alla Ducati. L’opinione di Zam

A tre gare dal termine, Andrea Dovizioso è ormai fuori dalla lotta per il titolo, al di là di quello che dice la matematica. “Non abbiamo la velocità, impossibile pensare al campionato” non ha dubbi A ...

Nasce la versione N di Hyundai i20, un modello che deriva dal motorsport e vanta di 204 cv di potenza. L'arrivo è previsto per la prossima estate.A tre gare dal termine, Andrea Dovizioso è ormai fuori dalla lotta per il titolo, al di là di quello che dice la matematica. “Non abbiamo la velocità, impossibile pensare al campionato” non ha dubbi A ...