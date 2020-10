“Senza mascherina, trattati come delinquenti”: Polizia contro una donna, VIDEO (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ancora tensione alta dopo le nuove restrizioni del governo. A Firenze una donna senza mascherina è stata malmenata dalla Polizia. E’ un momento di confusione per tutti. Le immagini che arrivano da Napoli, Roma e oggi anche Catania, parlano di un disagio sociale che è stato sopito per molto tempo e ora sembra esplodere. Il nuovo dpcm voluto dal Governo mette di nuovo in ginocchio milioni di italiani e la gente ha cominiciato ad alzare la voce. come una donna fiorentina, trovata dalla Municipale senza mascherina: ha solo alzato un pò il tono della voce, non le mani. Ma i poliziotti le mani su di lei le hanno usate davvero. Ben presto, in piazza della Repubblica, a Firenze, si è formato un capannello di cittadini che non hanno ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ancora tensione alta dopo le nuove restrizioni del governo. A Firenze unasenzaè stata malmenata dalla. E’ un momento di confusione per tutti. Le immagini che arrivano da Napoli, Roma e oggi anche Catania, parlano di un disagio sociale che è stato sopito per molto tempo e ora sembra esplodere. Il nuovo dpcm voluto dal Governo mette di nuovo in ginocchio milioni di italiani e la gente ha cominiciato ad alzare la voce.unafiorentina, trovata dalla Municipale senza: ha solo alzato un pò il tono della voce, non le mani. Ma i poliziotti le mani su di lei le hanno usate davvero. Ben presto, in piazza della Repubblica, a Firenze, si è formato un capannello di cittadini che non hanno ...

