Selvaggia Roma | le cinque foto più hot | infiamma il web con le sue mise sexy

Un milione di Follower, per la bellissima influencer e modella fitness, Selvaggia Roma. Ecco tra le ultime, le 5 foto più calde. Selvaggia Roma (Instagram screenshot)Uno dei nuovi volti italiani di Instagram, anzi, uno dei nuovi corpi. Il fisico di Selvaggia Roma, tra le ultime star apparse dul web, è a dir poco mozzafiato. Bella, giovane, atletica, Selvaggia vanta delle curve strepitose, anche grazie allo sport. Proprio sul suo profilo Instagram, infatti, annuncia di essere una modella del fitness, con tanto di video musicale su YouTube dove appare in tutto il suo splendore. Di scatti davvero caldi, Selvaggia ne ha condivisi parecchi nell'ultimo anno, ma abbiamo selezionato per voi, i più ...

