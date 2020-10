Selvaggia Roma entra al Grande Fratello Vip | Eliana Michelazzo le manda una mega frecciatina

Leggi su trendit

(Di lunedì 26 ottobre 2020)questa mattina ha scaldato gli animi attraverso le sue Instagram Stories. Protagonista della giornata è un lucchetto. Il motivo? La donna consiglierebbe ai concorrenti delVip di mettere al sicuro i propri effetti personali in vista dell’ingresso di una nuova concorrente in casa. La donna alla quale fa riferimentopare essere, protagonista dell’edizione 2017 di Temptation Island. Tra le due, è risaputo, non scorre buon sangue da tempo: tutto sarebbe stato scaturito dalla presunta avventura di una notte cheavrebbe avuto con l’ex fidanzato (vero questa volta) di. Ecco cosa aveva dichiarato l’ex agente di Pamela ...