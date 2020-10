"Sei solo una profumiera". Antonella Elia massacra la Gregoraci in diretta (Di martedì 27 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini svela (forse) il segreto di Elisabetta Gregoraci. Ma Antonella Elia la tocca piano: “Sei una profumiera e Pierpaolo è il tuo animale domestico”. Nel corso della tredicesima puntata del GFVip, Signorini mostra il filmato ottenuto con telecamera fissa su Pierpaolo Petrelli e Elisabetta Gregoraci. Antonella Elia picchia durissimo: “Pierpaolo è il tuo grazioso animale domestico e tu sei una profumiera, gli uomini sono i tuoi burattini”. Signorini dichiara di fare il tifo per “Lady beautycase” (trascorre le giornate nella Casa a frugare nel suo beauty) e manda i video dove i due vip parlano in codice scrivendosi sulla mano: “I segreti non esistono al GF. ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini svela (forse) il segreto di Elisabetta. Mala tocca piano: “Sei unae Pierpaolo è il tuo animale domestico”. Nel corso della tredicesima puntata del GFVip, Signorini mostra il filmato ottenuto con telecamera fissa su Pierpaolo Petrelli e Elisabettapicchia durissimo: “Pierpaolo è il tuo grazioso animale domestico e tu sei una, gli uomini sono i tuoi burattini”. Signorini dichiara di fare il tifo per “Lady beautycase” (trascorre le giornate nella Casa a frugare nel suo beauty) e manda i video dove i due vip parlano in codice scrivendosi sulla mano: “I segreti non esistono al GF. ...

AlbertoBagnai : Se sei sufficientemente beota da aver votato negli anni per chi ora sostiene Conte, e sufficientemente ignorante da… - fanpage : “Io ho visto i colleghi già stremati ma c’è chi ancora sminuisce il virus. Smettiamola di dire che 15 giorni di loc… - borghi_claudio : @maiameraime Da donna intelligente quale sei puoi sicuramente leggere l'inizio di questa discussione e capire che i… - tempoweb : 'Sei solo una profumiera' Scontro al #GrandeFratelloVip5 La #gregoraci massacrata da #AntonellaElia… - Loranny4 : TOMMASO ZORZI SEI UN CUORE PURO. Dici di non saper amare e dare dimostrazioni ma stasera e non solo hai dimostrato… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei solo Grande Fratello Vip, Antonella Elia massacra Elisabetta Gregoraci: "Sei solo una profumiera" Il Tempo Stefania Orlando eliminata al GF Vip (ma è una finta), a Tommaso Zorzi che piange: “Come un figlio”

Dovete sapere che la vera eliminazione sarà solo venerdì prossimo e quindi tu stasera, Stefania, non sei eliminata". I Vip hanno scoperto così che la vera eliminazione ci sarà solo venerdì ...

Grande Fratello Vip, Antonella Elia massacra Elisabetta Gregoraci: "Sei solo una profumiera"

Al Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini svela (forse) il segreto di Elisabetta Gregoraci. Ma Antonella Elia la tocca piano: “Sei una profumiera e Pierpaolo è il tuo animale domestico”. Nel corso ...

Dovete sapere che la vera eliminazione sarà solo venerdì prossimo e quindi tu stasera, Stefania, non sei eliminata". I Vip hanno scoperto così che la vera eliminazione ci sarà solo venerdì ...Al Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini svela (forse) il segreto di Elisabetta Gregoraci. Ma Antonella Elia la tocca piano: “Sei una profumiera e Pierpaolo è il tuo animale domestico”. Nel corso ...